A Ferrara la prima udienza celebrata in videoconferenza

Sembra ormai lontana quella rapina commessa tre anni fa da cinque persone in un negozio di ottica in pieno centro a Ferrara. Uno venne arrestato immediatamente, tre vennero raggiunti in Svezia, mentre l'ultimo, un serbo, riuscì a sfuggire alla cattura in Svezia rifugiandosi in Bosnia, dove è stato preso ed estradato