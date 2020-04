Un progetto multimediale per fruire a distanza del patrimonio culturale e museale di Ferrara

L'adesione alla campagna nazionale #IORESTOACASA e #LACULTRANONSIFERMA

Anche il Comune di Ferrara, città Patrimonio dell'Umanità, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, la Fondazione Teatro Comunale "Claudio Abbado", l'Associazione Ferrara Musica e il servizio Biblioteche e Archivi, aderisce alla campagna lanciata a livello nazionale dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo "La cultura non si ferma". L'obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita corretto, nel pieno rispetto dell'emergenza sanitaria, proponendo modalità nuove di fruizione del patrimonio museale e culturale cittadino.

I materiali messi a disposizione nell'importante circuito organizzato dal Mibact, erano già stati elaborati e assemblati nel tempo, disponibili alla fruizione nei diversi canali informativi delle singole realtà museali e culturali. Ora il ricco patrimonio multimediale è stato riorganizzato e inserito in una lista complessiva di migliore fruibilità, un lavoro che rimarrà disponibile anche a emergenza sanitaria conclusa.

"Abbiamo voluto cogliere come Amministrazione comunale e come Assessorato al Turismo - ha affermato al proposito l'assessore Matteo Fornasini - questa opportunità che il Mibact ha messo disposizione dei Comuni per la promozione del nostro territorio proprio per evidenziare che nonostante il momento di grande difficoltà, Ferrara e il suo patrimonio storico, artistico, culturale e turistico ci sono. E' un'opportunità di visibilità, un ulteriore passo importante che mettiamo in campo e stiamo già lavorando in sinergia con tutti gli operatori turistici, economici, sociali e le associazioni, la Camera di Commercio per programmare il dopo emergenza sanitaria e per promuovere al meglio Ferrara e i suoi tesori da conoscere e promuovere sotto tutti i punti di vista."

"Non possiamo esimerci - ha sottolineato l'assessore Marco Gulinelli - da questa utile e necessaria operazione, allineandoci con la direzione e l'iniziativa tracciata dal Ministero per i Beni culturali e il Turismo che permette di visitare a distanza la nostra città, i musei, Palazzo Schifanoia, Il Teatro Comunale, il Castello Estense e di usufruire delle nostre biblioteche on-line. Conoscenza e sapere della nostra città non sono relegate nell'angolo dei ricordi ma ben presenti e attive in attesa del desiderio più grande: quello di un ritorno alla normalità, e forse quello che abbiamo imparato oggi ci aiuterà domani".

Di seguito l'elenco dettagliato del patrimonio culturale e museale della città di Ferrara fruibile "a distanza" da cittadini e turisti, inserito nelle pagine della campagna di promozione del Mibact "#iorestoacasa" e "#laculturanonsiferma".

https://bit.ly/3dLf13N

PALAZZO SCHIFANOIA

Risorse online

Il Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia (esposizione online) https://bit.ly/2ysJBPL

Francesco del Cossa e il restauro della parete est di Schifanoia, realizzato dal Settore Attività Culturali del Comune di Ferrara https://we.tl/t-uYtjqEotqU

L'altra Bibbia di Borso d'Este (esposizione online) https://bit.ly/2R07DrJ

I Corali della Certosa (esposizione online) https://bit.ly/2w83IBS

MUSEO DELLA CATTEDRALE

Risorse online

Il restauro di un capolavoro dell'arte italiana del Quattrocento: la Madonna della melagrana di Jacopo della Quercia (video) https://bit.ly/3aytVZ7

Il Museo della Cattedrale (esposizione online) https://bit.ly/2JrxfcG

La Madonna della melagrana (esposizione online) https://bit.ly/3dL9n1B

Le ante d'organo di Cosmè Tura (esposizione online) https://bit.ly/2WWnyLn

CASTELLO ESTENSE

Risorse online

Il Castello Estense in Soggettiva - visita del percorso museale https://bit.ly/2yrszRZ

In barca nel fossato del Castello Estense https://bit.ly/2wTsR3A

Mostra "Tra Simbolismo e Futurismo. Gaetano Previati" https://bit.ly/2wK17yr

Mostra "Tra Simbolismo e Futurismo. Gaetano Previati" https://bit.ly/2yrsHkr

MUSEO DI STORIA NATURALE

Risorse online

Visita virtuale Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara su Google Arts & Culture https://bit.ly/33ZN4Re

Remixiamo il Museo di storia naturale di Ferrara - Museomix 2017

https://bit.ly/3bKZP55https://bit.ly/2UMYoMwhttps://bit.ly/2xDVDW0

Dietro le quinte della ricerca in Museo. Filmato amatoriale delle collezioni. Realizzato dal Servizio Civile per la notte dei ricercatori 2018 https://bit.ly/3aCzu91

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA

Risorse online

Remixiamo il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara - Museomix 2016

https://bit.ly/3dN8FRFhttps://bit.ly/3460TO7https://bit.ly/2X1UCSahttps://bit.ly/39Bfv9ghttps://bit.ly/2URP1uZhttps://bit.ly/33Z9kefhttps://bit.ly/2JuMcuvhttps://bit.ly/3dRa35R

PALAZZO DEI DIAMANTI - SPAZIO ESPOSITIVO

Risorse online

Mostra "De Nittis e la rivoluzione dello sguardo" 2019/2020 https://bit.ly/3aBmT5R

PADIGLIONE D'ARTE CONTEMPORANEA

Risorse online

Mostra "La collezione Franco Farina. Arte e Avanguardia a Ferrara 1963/1993" 2020

GALLERIE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Archivio Michelangelo Antonioni

https://www.archivioantonioni.it

TEATRO COMUNALE CLAUDIO ABBADO

Risorse online

Ferrara vive https://bit.ly/3dNkWFG

Carmen - video post evento https://bit.ly/2X1lbae

Il Viaggio a Reims. Memoria di uno spettacolo - slideshow della mostra fotografica https://bit.ly/3dMfGlC

Che storie ragazzi! video dello spettacolo https://bit.ly/2w5WZZd

Motezuma.Video dell'opera di Vivaldi https://bit.ly/2X27F5V

SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI

http://archibiblio.comune.fe.it/

Risorse online

Bibliofe: https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do

EmiLib: https://emilib.medialibrary.it/home/cover.aspx