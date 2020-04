Coronavirus. In Provincia di Ferrara 5 nuovi decessi, i contagiati salgono a 342

Sono 15 i nuovi contagi nell'aggiornamento di oggi, 2 aprile

E' un bollettino nero quello di oggi, giovedì 2 aprile, per la provincia di Ferrara. Sale purtroppo a 38 il numero di persone decedute per aver contratto il virus. Oggi si sono registrati 4 nuovi decessi, a cui si aggiunge un quinto di un anziano residente a Cento di 86 anni scomparso lunedì 30 all'ospedale di Lagosanto, ma per cui è arrivato il tampone con esito positivo solo nella giornata di oggi.

I decessi riguardano una donna di 76 anni residente a Terre del Reno, spirata all'ospedale di Cona, e un uomo di 72 anni di Sermide, entrambi deceduti mercoledì 1° aprile (e quindi non conteggiati nel bollettino di ieri). A questi si aggiungono purtroppo altre due persone decedute nel ferrarese nella giornata di oggi: un 49enne di Ferrara, la vittima più giovane nella provincia estense, e un 66enne sempre di Ferrara, spirati questa mattina (non inclusi nel bollettino Ausl di oggi, chiuso prima).

Oggi sono poi stati individuati 15 nuovi casi di positività a Covid-19 in provincia di Ferrara: fra questi 14 sono residenti nel ferrarese e 1 è invece residente fuori provincia, a Bologna. Il numero totale, di casi positivi individuati dall'inizio dell'epidemia, è oggi 342.

Si sono registrate anche 4 nuove guarigioni: un cittadino di Argenta, 2 di Ferrara e uno di Castello d’Argile (fuori provincia) sono stati dichiarati guariti da coronavirus.

Complessivamente i casi di residenti nel territorio ferrarese sono ad oggi 328, così distribuiti per Comune:

31 Argenta

11 Bondeno (+1 rispetto all'aggiornamento di ieri)

38 Cento (+1)

15 Codigoro

15 Comacchio

10 Copparo

144 Ferrara (+9)

6 Fiscaglia (+1)

2 Goro

2 Lagosanto

1 Masi Torello (+1)

4 Mesola

5 Ostellato (+1)

7 Poggio Renatico

9 Portomaggiore

4 Riva del Po

3 Terre del Reno

4 Tresignana

7 Vigarano Mainarda

10 Voghiera

A questi si aggiungono complessivamente 15 casi di positività di residenti fuori comune, l'ultimo, quello di oggi, è un cittadino residente a Bologna.

Sono 21 le persone che sono state ricoverate per sospetto Covid-19. Oggi non si sono registrati nuovi ricoveri in terapia intensiva.

Oggi è pervenuto il risultato per 52 tamponi, ne sono stati effettuati 74 nuovi e il totale, per i quali si attende l'esito, è ora 319.

Le persone in isolamento domiciliare sono 33, cui si aggiungono 24 in sorveglianza telefonica. Isolamento e sorveglianza che sono invece terminati per 66 persone.

I dati si riferiscono al bollettino giornaliero delle 18 fornito dall'Azienda USL di Ferrara.

L'AGGIORNAMENTO REGIONALE

15.333 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 546 in più rispetto a ieri; 62.027 i test effettuati, 3.570 in più. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, mercoledì 1^ aprile, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Complessivamente, sono 6.640 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (197 in più rispetto a ieri); quelle ricoverate in terapia intensiva sono 366, 7 in più rispetto a ieri. I decessi sono purtroppo passati da 1.732 a 1.811: 79 in più, quindi, di cui 44 uomini e 35 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.663 (97 in più rispetto a ieri), 1.177 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 486 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 19 residenti nella provincia di Piacenza, 11 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 18 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (di cui 2 nel territorio imolese), 3 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 3 nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 1 nel forlinese, 4 in quella di Rimini. 4 decessi si riferiscono a residenti fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.765 (49 in più rispetto a ieri), Parma 2.049 (44 in più), Reggio Emilia 2.665 (112 in più), Modena 2.416 (119 in più), Bologna 1.942 (129 in più), Imola 283 (12 in più), Ferrara 341 (15 in più), Ravenna 627 (22 in più), Forlì-Cesena 789 (di cui 384 a Forlì, 9 in più rispetto a ieri e 405 a Cesena, 24 in più), Rimini 1.456 (11 in più).

(Dati da Regione Emilia-Romagna)

L'AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 83.049 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 115.242 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise.

Sono 18.278 le persone guarite. I deceduti sono 13.915, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

(Dati Protezione Civile)