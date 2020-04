Distribuzione delle mascherine del Comune: il programma dei prossimi giorni

Ieri distribuiti 74.850 pezzi

È iniziata ieri, martedì 31 marzo, la distribuzione delle 150mila mascherine acquistate dal Comune di Ferrara per i cittadini.

Si ricorda che tali mascherine non vanno considerate dispositivi di protezione individuale: non sono del tipo FFP2 o FFP3, e nemmeno mascherine chirurgiche propriamente dette.

Il primo giorno, presso i quattro checkpoint della città, a partire dalle 14, nei punti prefissati, grazie all'aiuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sono state distribuite 6.600 mascherine. Il Comune ha inoltre dato il via alla distribuzione del materiale agli esercizi commerciali di prossimità aperti e segnalati dalle Associazioni di categoria, alle farmacie comunali e private e, grazie alla collaborazione di Centro Diffusione e Logistica di Bologna a tutte le edicole del territorio, frazioni comprese. Ogni esercizio, a sua volta si è attivato (o si attiverà) per la distribuzione a seconda degli orari di apertura.

Ai negozi sono state distribuite 34.500 mascherine, alle farmacie 14.400, mentre alle edicole ne sono andate 18.600. Già dal pomeriggio di ieri negozi e farmacie hanno cominciato la distribuzione. Le edicole e i forni hanno invece dato il via alla consegna a partire da questa mattina.

La Croce Rossa Italiana, la Caritas e l'Associazione degli Scout hanno ricevuto ieri 900 mascherine e potranno dare il via alla consegna per gli utenti che usufruiscono del servizio spesa a casa

Il numero di cellulare dedicato al servizio di consegna domiciliare è 366-8243080. Per i cittadini impossibilitati a uscire di casa, la consegna a domicilio avverrà, da parte dei volontari, a partire da giovedì mattina. I cittadini che hanno fatto richiesta verranno contattati telefonicamente prima della consegna degli operatori che lasceranno la busta con le mascherine davanti all'ingresso dell'abitazione, senza entrare e senza bisogno da parte del cittadino di aprire la porta di casa.

In totale ieri sono state consegnate per la distribuzione 74.500 mascherine a cui si aggiungono le 350 destinate agli studenti fuori sede rimasti a Ferrara.

La distribuzione proseguirà oggi, mercoledì 1° aprile, presso i seguenti checkpoint:

Dalle 9 alle 12

VIALE KRASNODAR (CHIESA)

PONTELAGOSCURO VIA VENEZIA (PALESTRA)

SAN MARTINO (VIA BUTTIFREDO)

MALBORGHETTO VIA CONCA (SCUOLE)

Dalle 14 alle 18

IPERCOOP IL CASTELLO, ingresso Via Andrej Sacharov IPERCOOP LE MURA, ingresso Via Copparo

IPERTOSANO, ingresso Via Diamantina

INTERSPAR VIA POMPOSA, ingresso Via Pontegradella

Nella giornata di domani, giovedì 2 aprile:

Dalle 9 alle 12

BARCO VIA RINO MARAGNO (PALESTRA 4T)

POROTTO VIA LADINO (SCUOLE DE PISIS)

CASSANA VIA MODENA (PASTICCERIA FRIGNANI)

BAURA VIA UNIONE (CHIESA)

Dalle 14 alle 18

IPERCOOP IL CASTELLO, ingresso Via Andrej Sacharov IPERCOOP LE MURA, ingresso Via Copparo

IPERTOSANO, ingresso Via Diamantina

INTERSPAR VIA POMPOSA, ingresso Via Pontegradella

Nella giornata di venerdì 3 aprile:

Dalle 9 alle 12

RAVALLE PIAZZA FILIPPO E GIACOMO (DELEGAZIONE COMUNALE)

QUARTESANA VIA COMACCHIO (CHIESA)

BOARA VIA COPPARO/VIA VIRGILI

GAIBANELLA STRADA PROV.65 (SCUOLE PRIMARIA)

Dalle 14 alle 18

IPERCOOP IL CASTELLO, ingresso Via Andrej Sacharov IPERCOOP LE MURA, ingresso Via Copparo

IPERTOSANO, ingresso Via Diamantina

INTERSPAR VIA POMPOSA, ingresso Via Pontegradella