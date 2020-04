Coronavirus, si del Viminale per le uscite genitori-figli

Non è consentito svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto

Nelle ultime settimane il tema di come gestire le uscite da casa, gli spostamenti e la possibilità di fare attività fisica all'aperto, dal jogging alla semplice passeggiata, sono stati al centro del dibattito pubblico. A questo proposito, nella serata di ieri, il Viminale ha inviato un testo (in allegato) ai Prefetti per i dovuti chiarimenti sul tema.

Nel testo si chiarisce che è consentito fare una passeggiata coi figli piccoli, a patto che la faccia solo un genitore e che si rimanga nei pressi della propria abitazione, perché trattasi non di sport all'aperto ma di attività motoria.

Il ministero dell'Interno ha risposto ad una serie di interrogativi chiarendo i limiti per evitare che nei prossimi giorni si riversino in strada tanti genitori con i bambini.