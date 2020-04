Misure per il controllo della diffusione del virus in ospedale: tamponi fra il personale

Fino ad ora eseguiti oltre 100 test al personale del S. Anna

Al fine di minimizzare i rischi per gli operatori sanitari, sulla base delle direttive regionali già emanate rispetto alle priorità per lo screening diagnostico, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara ha adottato misure per il controllo della diffusione del virus in ospedale. Questo in attesa di nuove ed ulteriori linee guida da parte della Regione Emilia-Romagna.

Da qualche giorno l’Azienda ha iniziato ad eseguire i tamponi ai propri dipendenti (fino ad ora ne sono stati circa oltre un centinaio) seguendo i criteri di priorità sotto riportati.

1) OPERATORI ESPOSTI SINTOMATICI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO che, in accordo col Dipartimento di Sanità Pubblica, avevano necessità di eseguire i tamponi per poterne sciogliere l’isolamento.

2) OPERATORI SANITARI ASINTOMATICI O CON SINTOMATOLOGIA LIEVE che sono rimasti in servizio applicando le misure di prevenzione idonee: viene eseguito SCREENING CON TAMPONE, al fine di mantenere un livello di sicurezza in aree NO COVID e di potere intervenire quanto più velocemente possibile nella prevenzione della diffusione tra gli operatori e ad altri pazienti.

3) OPERATORI SANITARI IN AREE COVID o SOSPETTO COVID: viene eseguito un tampone ogni 15 giorni.

4) MONITORAGGIO QUOTIDIANO DELLA TEMPERATURA CORPOREA a tutti gli operatori sanitari con operano in reparti COVID o COVID-FREE viene misurata la temperatura corporea prima di accedere al reparto ad inizio turno e prima di lasciare il reparto a fine turno. In caso di febbre superiore a 37.5 gradi devono essere isolati immediatamente ed eseguire il tampone.

Per eseguire i tamponi ai dipendenti verranno utilizzate le strumentazioni recentemente acquisite dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.