La presidente provinciale Paron: "Per affrontare l'emergenza economica servono visione e condivisione"

Convocata la Consulta per l’economia e il lavoro per aiutare le attività ferraresi

Gli amministratori del territorio ferrarese hanno ricevuto, negli ultimi giorni, il grido d’allarme delle attività produttive: una serie di richieste importanti, quanto condivisibili, volte a creare le condizioni di tenuta e sostegno del tessuto economico provinciale.

"Il giorno dopo la fine dell’emergenza COVID-19 ci troveremo di fronte ad un’emergenza ancora più grande, lunga e devastante, quella economica. Un’emergenza prevedibile che possiamo e dobbiamo affrontare ora giocando d’anticipo. Servono due ingredienti fondamentali: visione e condivisione", queste le parole della Presidente provinciale Barbara Paron che afferma che oggi convecherà un incontro, che si svolgerà entro la settimana prossima, per condividere la strategia con la Consulta per l'economia e il lavoro ferrarese.

"Già da subito - ha affermato la presidente della provincia - gli Amministratori locali possono unire le forze a sostegno delle imprese che sono ancora aperte e di quelle che faticosamente stanno cercando di riconvertirsi. In particolare queste ultime hanno bisogno di essere accompagnate nel percorso di riconversione. Bisogna farlo immediatamente, soprattutto per le produzioni legate a DPI e mascherine nel rispetto della sicurezza e qualità della produzione e di tutti i requisiti di legge".

"La regione Emilia Romagna ha predisposto un sistema semplificato e ha divulgato un vademecum molto chiaro per agevolare le imprese in questo percorso. - ricorda Barbara Paron - Auspichiamo che essa accompagni fin da subito questo percorso per far sì che, anche chi ora sta annunciando di rifornirsi in altre regioni (come il comune di Ferrara), possa trovare nel nostro tessuto produttivo le adeguate risposte ed aiutarlo dunque a sostenerlo come è nella logica di un sano rapporto tra istituzioni e aziende del territorio. Aiutiamo le nostre imprese e i loro lavoratori".