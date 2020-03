Coronavirus, aggiornamento. In provincia di Ferrara 30 nuovi casi: il totale sale a 245

Oggi due nuovi decessi

Con l'aggiornamento di oggi, venerdì 27 marzo, i casi risultati positivi a Covid-19 nella provincia di Ferrara salgono a 245, 32 in più rispetto all'aggiornamento di ieri (30 residenti nel ferrarese), fra cui 11 sono residenti fuori provincia. Oggi si sono registrate le prime 2 guarigioni.

Salgono purtroppo anche i decessi: sono 21 le persone decedute a causa del virus nel ferrarese dalla fine di febbraio. Oggi sono scomparse altre due persone, si tratta di un cittadino di Cento che si trovava ricoverato all'ospedale del Delta e un residente di Ferrara, deceduto all'ospedale di Cona.

Sono risultati oggi positivi al tampone 30 persone, così suddivise per residenza: 14 di Ferrara, 11 di Argenta, 1 di Bondeno, 1 di Codigori, 1 di Riva del Po, e 2 residenti di Tresignana. Gli altri 2 casi risultati positivi sono 2 residenti di Occhiobello (fuori regione). Oggi è pervenuto il risultato per 79 tamponi (32 risultati positivi), e sono stati effettuati 61 nuovi tamponi e il totale, per i quali si attende l'esito, è ora 212.

Oggi si sono registrati inoltre 38 nuovi ricoveri per sospetto Coronavirus, così suddivisi: 18 di Ferrara (17 ricoverati a Cona e 1 a Cento); 4 di Argenta (a Cona); 1 di Bondeno (a Lagosanto); 2 di Comacchio (1 a Cona e 1 a Lagosanto); 2 di Copparo (1 a Cona e 1 a Lagosanto); 2 di Fiscaglia (a Lagosanto); 1 di Goro (a Lagosanto); 1 di Jolanda di Savoia (a Lagosanto); 1 di Mesola (a Lagosanto); 1 di Portomaggiore (a Cona); 1 di Riva del Po (a Cona); 2 di Tresignana (1 a Cona e 1 a Lagosanto); 1 di Terre del Reno (a Cona); 1 di Vigarano (ricoverato a Cona). Un cittadino di Ferrara è stato inoltre ricoverato oggi in terapia intensiva all'ospedale di Cona.

Le persone in isolamento domiciliare sono 77, cui si aggiungono le 17 in sorveglianza telefonica. Isolamento e sorveglianza che sono invece terminati per 47 persone, fra cui si registrano 2 guarigioni ma, purtroppo, anche altri 2 decessi.

Il riepilogo dell'attività dal 24 febbraio a oggi (27 marzo, ore 18) è dunque il seguente:

Totale soggetti sottoposti a sorveglianza: 1458

Totale sorveglianza conclusa: 645

Totale tamponi positivi: 245 (11 residenti fuori provincia)

Totale deceduti: 21 di cui 19 residenti in provincia di Ferrara (8 di Ferrara, 5 di Cento, 1 di Voghiera 1 di Goro, 1 di Poggio Renatico, 1 di Copparo, 1 di Ostellato, 1 di Fiscaglia) a cui si aggiungono 2 residenti fuori provincia (1 Pieve di Cento e 1 Molinella).

I dati si riferiscono al bollettino giornaliero delle 18 fornito dall'Azienda USL di Ferrara.

L'AGGIORNAMENTO REGIONALE

Sono 11.588 i casi di positività al Coronavirus, 772 in più di ieri. 47.798 i test refertati, 5.403 in più sempre rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna.

Complessivamente, sono 5.057 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (377 in più rispetto a ieri); aumentano di poche unità – come si sta verificando negli ultimi giorni - quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 308, 7 in più rispetto a ieri. I decessi sono passati da 1.174 a 1.267: 93, quindi, quelli nuovi, di cui 59 uomini e 34 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 960 (168 in più rispetto a ieri), 806 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 154 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi (+30 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 25 residenti nella provincia di Piacenza, 13 in quella di Parma, 16 in quella di Reggio Emilia, 15 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna (di cui 2 nel territorio imolese), 2 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 3 in quella di Forlì-Cesena (2 nel territorio di Forlì), 5 in quella di Rimini.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.276 (63 in più rispetto a ieri), Parma 1.690 (79 in più), Reggio Emilia 1.861 (163 in più), Modena 1.772 (96 in più), Bologna 1.185 (+151più rispetto a ieri, e 228 Imola, 9 in più), Ferrara 244 (32 in più rispetto a ieri), Ravenna 488 (37 in più), Forlì-Cesena 580 (di cui 278 a Forlì, 37 in più rispetto a ieri, e 302 a Cesena, 30 in più), Rimini 1.264 (75 in più).

In tutta la Regione continua senza sosta il lavoro all’interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto disposto dalla Regione. Da ieri a oggi, sono 88 i posti letto allestiti per i pazienti colpiti da Coronavirus, che complessivamente passano da 4.630 a 4.718, tra ordinari (4.198, +82) e di terapia intensiva (520, +6). A Ferrara i posti letto per pazienti Covid positivi sono 272 (32 terapia intensiva). Pronto inoltre come Covid hospital l'ospedale del Delta (92 posti letto aggiuntivi per acuti, 4 subintensivi e 6 intensivi), che si affianca all’hub del Sant’Anna.

(Dati da Regione Emilia-Romagna)

L'AGGIORNAMENTO NAZIONALE

In Italia sono complessivamente 66.414 le persone che risultano positive a Covid-19; ad oggi i casi totali in Italia sono stati 86.498. Sono 10.950 le persone guarite. I deceduti sono 9.134, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

(dati Protezione Civile)