Domenica torna l’ora legale e potrebbe essere l’ultima volta

Nella notte di sabato si dormirà un’ora in meno

Questa settimana si passa all'ora legale, più precisamente nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre si dovranno tirare indietro le lancette dell'orologio di 60 minuti, dalle 2:00 alle 3:00, perdendo così un'ora di sonno.

Da domenica si avrà dunque un’ora di luce in più alla sera.

Potrebbe forse essere l'ultima volta in cui si passa all'ora legale. Il sistema di spostare le lancette dell'orologio due volte all'anno, tra le altre cose, permette di risparmiare energia sfruttando la luce del sole per un’ora in più, esiste in Italia dal 1916 e fu adottata mentre il Paese era impegnato nella Prima guerra mondiale.

In seguito a un voto del Parlamento europeo, però, dal 2021 a tutti gli stati membri sarà richiesto di scegliere se mantenere il “fuso orario” dell’ora legale anche in inverno, oppure restare per sempre al “fuso” equivalente all’ora solare. Quella di domenica quindi potrebbe essere una delle ultime volte in cui avverrà un cambio d’ora.