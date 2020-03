Chiusi anche i mercati coperti di campagna amica Ferrara, attivata la consegna a domicilio

Stop agli appuntamenti con i produttori di Via Montebello e di Grisù

Con l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, di sabato scorso ed il successivo decreto del governo su ulteriori restrizioni per la prevenzione dei contagi da coronavirus, sono stati vietati tutti i mercati, compresi quelli esclusivi di generi alimentari.

Stop quindi anche per i mercati contadini di tutti i tipi, sia all’aperto che al coperto almeno sino al 3 aprile.

Per quanto riguarda Ferrara vengono dunque sospesi anche i Mercati Coperti di Campagna Amica di Via Montebello 43 e l’Agrimercato di Grisù di Via Poledrelli con ingresso da Via Ortigara.

In ottemperanza alle disposizioni delle Autorità Coldiretti Ferrara segnala che alcune aziende hanno attivato, o sono in procinto di attivare, il servizio di consegna a domicilio su ordine telefonico o mail, per assicurare comunque ai cittadini ferraresi una spesa di qualità e sicura, consentendo il rispetto del principio di restare il più possibile a casa propria e limitare i contatti con altre persone. Le consegne avvengono nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, applicando tutte le misure di cautela necessarie.

L’elenco delle aziende con i loro riferimenti telefonici, l’elenco dei prodotti e la disponibilità del servizio è disponibile sul sito di Coldiretti Ferrara (www.ferrara.coldiretti.it) e sulla pagina Facebook di Campagna Amica Ferrara e viene costantemente aggiornato con le adesioni di nuove aziende.

Restano aperti ed attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i distributori di latte fresco crudo presenti in città in Via Bologna, Via Modena e Via Comacchio.