"NESSUNO ESCLUSO": la campagna di volontariato lanciato dalla Rete degli Studenti dell’Emilia-Romagna

A sostegno delle fragilità sociali

In questo momento il nostro paese e la nostra regione si trovano in estrema difficoltà a causa della diffusione del COVID-19 e delle sue conseguenze. Le misure stringenti, seppur necessarie, stanno mettendo in difficoltà soprattutto le persone più fragili, come anziani, persone diversamente abili o individui affetti da malattie croniche. Per tali motivi i giovani emiliano-romagnoli della Rete degli Studenti dell’Emilia-Romagna, lanciano la campagna “NESSUNO ESCLUSO”, mettendo a disposizione le proprie energie e impegno per aiutare quelle persone che in questo periodo difficile si trovano ad essere ancora più sole e abbandonate.

"Non possiamo permettere che questa crisi medica, sociale ed economica debba essere affrontata da soli, senza punti di riferimento." - affermano dalla rete di associazioni - "Siamo in collegamento con Auser Emilia-Romagna in modo da essere più efficaci possibile".

Le attività previste saranno diverse a seconda del territorio in questione e prevederanno anche la distribuzione di spesa e farmaci a chi è impossibilitato a uscire di casa, sempre in stretto collegamento con le realtà di volontariato del territorio.

L'invito rivolto a tutti i giovani è di "tenersi in contatto telefonico con i propri familiari più fragili e con le persone che conoscono che possono trovarsi in difficoltà".

COME PARTECIPARE

Per partecipare basta compilare il form online previsto e si verrà subito contattati per essere informati sulle modalità con cui iniziare il servizio di volontariato e in che modo farlo nella massima sicurezza e utilità.

"Il nostro obiettivo è raccogliere la disponibilità di tutti i ragazzi e ragazze che vogliono rendersi disponibili, la loro eventuale attivazione come volontari dipenderà dalle esigenze che i comuni o le realtà di Volontariato segnaleranno".

Per dare una mano basta essere maggiorenni in buona salute e non essere venuti a contatto con persone a rischio nelle ultime settimane. Gli strumenti di protezione e il materiale necessario al servizio verranno forniti dai coordinamenti dei servizi, ma ancora meglio se si è già in possesso di mascherina e guanti propri.

"Supereremo questa crisi solo se nessuno rimane escluso".

Questo il link per il form online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Bk4K174Fsm7DYro9n3wyWcXn8nsExWaG2nsw64L_jo4r-w/viewform?usp=sf_link

La campagna è promossa dalle associazioni:

Rete degli Studenti medi dell’Emilia-Romagna

Rete degli Universitari dell’Emilia-Romagna

Associazione Città Futura

Rifestival - Un altro mondo è possibile