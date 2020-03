Medici, infermieri e volontari da oggi hanno ingresso prioritario nei negozi Coop

Un gesto di solidarietà da parte della Cooperativa

Da oggi su tutta la rete di vendita di Coop Alleanza 3.0, gli operatori della sanità, assieme al personale della Protezione Civile e ai volontari che partecipano al progetto “L’unione fa la spesa” avranno accesso prioritario nei supermercati e ipermercati, e saranno autorizzati a superare eventuali code all’ingresso del negozio.

La decisione è stata presa per sostenere il personale sanitario, impegnato a fronteggiare l’emergenza Covid-19 con scarsità di tempo per il riposo e l’organizzazione della vita quotidiana.

Per accedere ai negozi con priorità occorre esibire il badge o il tesserino di riconoscimento.

"La priorità nell’effettuare la spesa è per noi un modo semplice e diretto per sollevarli, almeno in parte, da questa incombenza. Sono queste giornate caotiche per chi si occupa della nostra salute e della nostra sicurezza. Siamo sicuri di incontrare l’apprezzamento dei soci e clienti della Cooperativa, consapevoli che la solidarietà è da sempre parte integrante della nostra missione", ha affermato la Cooperativa.