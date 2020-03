Prosegue la sanificazione delle strade del territorio

In centro città, nelle perifierie e nelle frazioni

"Come promesso, prosegue l'impegno dell'Amministrazione per pulire e sanificare tutte le strade e le vie della città. Nella scorsa settimana gli interventi sono avvenuti sia in centro città che nelle perifierie e nelle frazioni e questa linea proseguirà nei prossimi giorni. In questo momento critico non possiamo lasciare nulla di intentato e siccome diversi studi suggeriscono una correlazione tra diffusione del coronavirus e la concentrazione di polveri sottili, siamo sempre convinti della nostra scelta". Questo il commento dell'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni che ha fatto un primo bilancio dell'attività messa in campo con Hera.

Ecco l'elenco delle strade interessate dal programma di sanificazione a partire da oggi:

24 marzo

San Contardo D'Este (Zona Cadoro)

Via Siepe

Via Germoglio

Via Cedri

Via Frutteti

Via Algeria (anello)

Via Messico

Via Portogallo

Via Fornace

Via Pacinotti (Da via Algeria a Via Pomposa)

Via Pacinotti (Solo da Via Messico a Via Portogallo)

ATTENZIONE: Via Pacinotti 17 persona allergica non intervenire

25 marzo

SAN BARTOLOMEO

Via Masi (Da via Carlotti a via Dell'Abbondanza)

Via Piccoli

Via Scuole

Via Parioli

Via Cervella

Via Dell'Abbondanza

Via Carlotti

Via Barchessa

Via Della Signora

Via Nanni

Via Salvi

Via Moggi

Via Due Giugno

Via Pagliarini

Via Franchini

Via degli Artigiani

Via Dell'Agricoltura



26 marzo

ZONA BORGOPUNTA

Via Giovanni XXIII

Via Pasquale Colagrande

Via Hanau

Via Ugo Teglio

Via Zanatta

Via Vita Finzi

Via Cinzio Belletti

Via Viviani

Via Pistani

Via Calzolai (da via Copparo a Via Carli)

Via Maria Turoldo

Via Rossellini

Via Don Giuseppe Zanardi

Via Borgopunta

Via Biancospino

Via dei Tulipani

Via delle Garge

Via Mozzoni

Via Mafalda Favero

Via Matilde Serao

Via Elsa Morante

Via Massari

Via Magnoni

Via Chizzolini

Via Barbantini

Via Bellonci

27 marzo

FRANCOLINO

Via Calzolai

Piazza Fetonte

Via Storione

Via Mons. Stegani

Via Fillini

Via della Trota

Via dei Pescatori

Via Zerbinata

Via Pagliarini

Via del Luccio

Via della Carpa

28/03

PARASACCO - DENORE - VILLANOVA - VICONOVO - CONTRAPO - BAURA - BOARA - CORLO (a Scalare)

Strade dove è stata già effettuata l'attività di sanificazione:

18 marzo

- Viale Cavour ( COMPRESI MARCIAPIEDI E CONTROVIALI )

- Largo Castello

- C.so Martiri della Libertà

- P.zza Trento Trieste

- Porta Reno

- P.zza Travaglio

- Via Ripagrande

- Via Piangipane

19/03

ABITATO DI SAN MARTINO

20 marzo

Via Giovecca

Corso Porta Mare

Corso Porta Po

Via Palestro

Anello esterno Ariostea

21 marzo

Zona Stazione (fronte stazione e portici fermate Autobus)

Via Nazario Sauro

Via Piave (lato Tribune)

Via Cassoli (zona USL) + Piazzale Castellina IV Novembre

Porta Catena - Piazzale dei Giochi

Viale Po

23 marzo

Argine Ducale

Via Foro Boario (solo Controviali)

Zona Krasnodar (Piazza di Via Verga zona Conad e Farmacia)

Via Pomposa (INTERSPAR)