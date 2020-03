Ferrara sotto le stelle lancia "Close Up", la rassegna di musica in diretta sui social

Johnatan Clancy, oggi su "Close Up", la rassegna musicale in diretta su fb

Emidio Clementi dei Massimo Volume, Xabier Iriondo e Stefano Pilia degli Afterhours, Any Other, Godblesscomputer, Her Skin, Han sono solo alcuni dei protagonisti di "Close Up", la programmazione di vicinanza consentita a cura di Ferrara Sotto le Stelle e Arci Ferrara, che in questi giorni di distanza necessaria e forzata ha pensato di produrre dirette streaming, rubriche giornaliere e contenuti esclusivi, trasmesse dai canali Facebook e Instagram del festival. Le dirette sono alle 18.30 e alle 19 e non si esclude qualche sorpresa nei prossimi giorni.

Nuovo cantautorato, musica elettronica, dj set, reading di poesie e grammofoni degli anni ‘20-30, tutto nello stesso palinsesto per un network che si colloca tra rete umana e rete digitale, per poi evolversi, quando sarà possibile, con eventi e produzioni che si sviluppano fuori dal web.

"L'obiettivo di Ferrara Sotto le stelle in questo primo momento è esserci - spiega la presidente dell'Arci Ferrara, Alice Bolognesi -. Da venticinque anni, con il nostro festival, attraverso i nostri contenuti condividiamo emozioni, accoglienza, diversità. Oggi abbiamo scelto di farlo con una nuova socialità virtuale, perché musica e cultura possono farci sentire vicini anche se lontani".

Tutte le dirette sostengono la raccolta fondi "Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus" e i contenuti sono condivisi anche sui canali di Lepida Tv, canale satellitare della Regione Emilia Romagna.

Questa prima programmazione di vicinanza consentita si esaurirà il 3 aprile 2020 e successivamente si penserà alla progettazione e realizzazione di produzioni mirate a seconda dell'evolversi della situazione e delle conseguenti possibilità di circolazione e assembramento. Alla fine di questo primo periodo di programmazione faremo una sorta di happening on line con diversi ospiti che hanno partecipato alla prima selezione di "Close Up" con qualche sorpresa.

"Viviamo momenti drammatici, il mondo della cultura e della musica sono confusi, cosa succederà? Quando finirà? Sono risposte a cui nessuno sa rispondere - spiega Corrado Nuccini, direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle -. La sfida da vincere è quella di portare avanti, se non un'idea di società migliore tout court, quantomeno una rete consolidata di idee, proposte, contatti. Noi lavoriamo a questo, per rispondere ai nuovi bisogni della società e della socialità, pronti a interpretare il cambiamento che inevitabilmente porterà questa emergenza".

Un'anteprima della programmazione dei prossimi giorni: oggi, lunedì 23 marzo, alle 19 Johnatan Clancy; martedì 24 marzo dalle 18.30 I Quartieri e a seguire Emidio Clementi; mercoledì 25 marzo alle 19 Paolo Benvegnù e giovedì 26 marzo alle 18.30 Indian Wells e a seguire Rares.

