Coronavirus, nel fine settimana raccolti 14mila euro per l'Ospedale S.Anna

Aiuti da oltre 60 fra cittadini, gruppi di persone, associazioni e imprese

Continuano le donazioni in favore dell'Ospedale S.Anna per sostenere la sanità in questo momento di emergenza sanitaria. Solo in questi ultimi giorni sono state oltre 60 le donazioni pervenute (per un totale di 14 mila euro), portando il totale a 104mila euro.

La Direzione dell'ospedale esprime la sua gratitudine nei confronti di cittadini, gruppi di persone, associazioni, imprese e società sportive.

Tra le tante donazioni arrivate, si evidenziano i 5mila euro donati dal Consorzio Pescatori di Goro, i 2mila euro dalla Pro Loco di Portomaggiore e i 1500 euro da parte degli “Amici del Burraco” di Ferrara.

"State donando in tantissimi! Il nostro grazie – per ora solo virtuale – è rivolto a CIASCUNO DI VOI! Cittadini, imprese, associazioni di volontariato, gruppi di amici: appena possibile vi ringrazieremo uno ad uno. Il sostegno al nostro ospedale messo in atto da Ferrara in queste ore è commovente", questo il messaggio dell'azienda ospedaliera.

Come fare una donazione:

Per donare all’ospedale di Cona è sufficiente effettuare un bonifico con causale: “DONAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS” sul conto corrente aziendale intestato a:

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA”

Banca Intesa San Paolo S.P.A.

IBAN: IT80W0306902477100000046050

BIC: BCITITMM

E’ molto importante, nella causale, inserire un proprio riferimento telefonico e/o mail.