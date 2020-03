In arrivo 17 nuovi infermieri all'Ospedale S. Anna di Cona

Prosegue il reclutamento del personale medico e ospedaliero

Prosegue, da parte dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, l’azione di reclutamento del personale infermieristico, medico e OSS per far fronte all’emergenza coronavirus all’interno dell’Ospedale di Cona.

Infermieri e OSS. Il Piano emergenza inizialmente prevedeva l’assunzione di 30 infermieri. Di questi, sempre accedendo alle graduatorie del pubblico concorso, 23 sono già stati assunti di ruolo, mentre per 7 l’Azienda sta ancora procedendo al reclutamento. A fronte della situazione di criticità che si è venuta a creare, la Direzione delle Professioni ha provveduto, nel giro di 3 giorni, all’assunzione di ulteriori 17 infermieri, nel rispetto delle indicazioni regionali che prevedono il reclutamento diretto anche utilizzando forme di Contratti di Collaborazione Coordinata o liberi professionali: 6 infermieri hanno preso servizio ieri, 5 oggi, 5 da domani e 1 il primo aprile. Inoltre l'azienda ospedaliera sta definendo l’assunzione di ulteriori 18 infermieri, con la stessa modalità messa in atto per quella delle ultime assunzioni (ovvero co.co.co. e contratti libero professionali).

Sul fronte OSS, il piano ne prevedeva 11: 7 sono stati già assunti e per i rimanenti 4 si sta scorrendo la graduatoria del pubblico concorso.

Medici. Per quanto riguarda il piano assunzioni medici per epidemia COVID-19 l’Azienda prevedeva l’assunzione di 28 unità di cui 23 specializzandi. Ad oggi quasi tutti gli specializzandi sono stati acquisiti (solo 2 non hanno ancora firmato il contratto) mentre degli specialisti il S. Anna ne acquisirà 4 su 5 (1 non ha accettato) e tutti prenderanno servizio dal 10 aprile.

Sta comunque proseguendo in questi giorni il reclutamento degli specializzandi, che passerà da 23 a 29 unità dai primi giorni della prossima settimana (6 in più). In sintesi la situazione che dovrebbe andare a regime da lunedì 23 marzo 2020 (fatto salvo i medici specialisti che entreranno il 10 aprile) prevede l’assunzione di 33 nuovi medici (di cui 29 specializzandi e 4 specialisti).