Organizzano una festa in casa, denunciati quattro giovani

L'intervento della polizia a seguito della segnalazione dei condomini

Nel pomeriggio di ieri, verso le 16.00, una segnalazione da parte di un condominio ha portato alla denuncia di quattro giovani per inosservanza ai provvedimenti in vigore in Italia per il contenimento del contagio da Covid-19. La musica ad alto volume e un via vai di persone proveniente da un'abitazione, hanno fatto presumere ai condomini che fosse infatti in corso una "festa" in casa, con conseguente assembramento di persone.

Il personale della Volante, intervenuto a seguito della segnalazione, ha identificato gli occupanti dell'abitazione, e fra i quattro cittadini stranieri, una ragazza ucraina, un rumeno, un ungherese e un moldavo, solamente uno era effettivamente residente nell'appartamento. Per tale motivo sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (650 c.p.).

Il Questore di Ferrara ha rivolto l'appello: "Noi ci siamo sempre, ma voi restate a casa!".