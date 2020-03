GdF: bando di concorso per l’arruolamento di 930 allievi marescialli

Non ha evidentemente molta fortuna la nuova generazione di spacciatori nordafricani giunti in città a colmare il vuoto lasciato dagli arresti fatti tra i connazionali dalle Fiamme Gialle estensi nell’operazione “piazza pulita”. Dopo altre “new entry” dello spaccio cittadino, ieri e’ toccato a C.H., tunisino di 25 anni, che aveva da poco aperto il suo market dell’eroina tra le sterpaglie cresciute sui binari in disuso dell’ex distelleria di via Modena a fianco del canale Boicelli