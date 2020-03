Nuova stretta del Governo: consentito sport da soli e vicino a casa

Chiusi i parchi, vietati spostamenti nelle seconde case nel fine settimana

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi, venerdì 20 marzo, una nuova ordinanza con ulteriori misure per il contenimento del contagio da Covid-19 (in allegato a fondo articolo). I provvedimenti, che si sommano a quelli esistenti, sono validi in tutta Italia fino al 25 marzo, quando scade il Dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi.

Ecco i punti dell'ordinanza valida dal 21 al 25 marzo: