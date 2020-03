Nuove date per il Palio di Ferrara: slittano gli eventi a settembre 2020

Domenica piazza Municipale è stata teatro delle Gare Giovanili delle Bandiere Estensi, uno degli appuntamenti più interessanti del Palio per la possibilità di vedere all'opera i 'campioncini' delle contrade, giovani sbandieratori in erba che hanno mostrato tutto il loro talento. Le gare sono state precedute, sabato sera, dalla suggestiva e solenne cerimonia di Benedizione dei Palii in Cattedrale, alla presenza di tutte gli otto borghi e rioni e della Corte Ducale, con una funzione religiosa officiata dall'arcivescovo Paolo Rabitti in una chiesa gremita di contradaioli in abito d'epoca