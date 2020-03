Coronavirus, aggiornamento. Sono 23 i nuovi casi, in provincia di Ferrara il totale sale a 87

5.214 i casi positivi in Emilia-Romagna, 689 in più rispetto a ieri

Sono 87 i casi risultati positivi a Covid-19 nella provincia di Ferrara. Oggi, giovedì 19 marzo, si aggiungono altre 23 persone risultate positive al tampone. I casi risultati oggi positivi sono residenti in tutto il territorio estense: 14 a Ferrara, 2 a Cento, 1 a Copparo, 1 a Voghiera, 1 a Riva del Po, 1 a Molinella, 1 a Portomaggiore e 2 a Poggio Renatico. A questi si aggiunge il tampone positivo di un residente a Molinella.

Intanto sono altri 100 i tamponi in attesa di referto, la maggior parte eseguiti a residenti a Ferrara (31), Argenta (27) e Portomaggiore (9).

Altre 23 persone sono poi state ricoverate perchè vi è il sospetto della positività: 14 si trovano all'Ospedale di Cona, 5 a quello di Lagosanto e altri 4 casi si trovano all'Ospedale di Cento.

L'AGGIORNAMENTO REGIONALE

In Emilia-Romagna sono complessivamente 5.214 i casi di positività al Coronavirus, 689 in più rispetto all’aggiornamento di ieri.

Passano però da 15.461 a 18.344 i campioni refertati, 2.833 test in più effettuati rispetto a ieri. Si tratta di dati accertati alle ore 12, sulla base delle richieste istituzionali.

Complessivamente, sono 2.196 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 260 (13 in più rispetto a ieri). E salgono a 177 (ieri erano 152) le guarigioni, 158 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 19 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 461 a 531: 70, quindi, quelli nuovi, di cui 17 donne e 53 uomini. Per la maggior parte delle persone decedute sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse, anche plurime. I nuovi decessi riguardano 29 residenti nella provincia di Piacenza, 7 in quella di Parma, 7 in quella di Reggio Emilia, 12 in quella di Modena, 5 in quella di Bologna (di cui nessuno del territorio imolese),7 a Rimini, 1 a Ravenna e 1 a Forlì; 1 persona deceduta era residente fuori regione.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 1.428 (88 in più rispetto a ieri), Parma 869 (69 in più), Rimini 691 (78 in più), Modena 663 (88 in più), Reggio Emilia 608 (194 in più), Bologna 465(di cui 124 a Imola e 341 a Bologna; complessivamente 70 in più, di cui 11 a Imola e 59 a Bologna), Ravenna 185 (32 in più), Forlì-Cesena 227 (di cui 112 a Forlì, 34 in più rispetto a ieri, e 115 a Cesena, 22 in più rispetto a ieri), Ferrara 78 (14 in più rispetto a ieri). Ndr: Il dato comunicato dalla Regione Emilia-Romagna non è stato probabilmente aggiornato: il dato di Ferrara, che dà ad oggi 87 casi positivi, è stato comunicato dalla AUSL di Ferrara.