Controlli a cittadini ed esercizi commerciali: denunce, sequestro di sostanze stupefacenti e un'espulsione

Ieri effettuati 180 controlli per persone in auto e a piedi

Proseguono i controlli degli Agenti di Polizia Locale Terre Estensi in ottemperanza ai provvedimenti governativi sull'emergenza Coronavirus.

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 marzo, sono stati effettuati da pattuglie in auto e a piedi 180 controlli, e gli agenti hanno acquisito 128 autodichiarazioni. A seguito dei controlli sono state denunciate 3 persone denunciate perchè inottemperanti ai divieti per il contenimento del contagio da Covid-19 (art. 650 CP). Sono poi stati eseguiti i controlli anche per 70 esercizi commerciali, per uno di questi, viste le irregolarità, è scattata la denuncia 1 ha evidenziato irregolarità dando luogo alla denuncia (sempre art. 650 CP).

Da sottolineare, oltre alla segnalazione alle autorità competenti per chiusura di una pizzeria nella zona Sud della città, anche altre operazioni degli Agenti che hanno portato a due sequestri di stupefacenti in zona GAD per un totale di grammi 40.23, quindi una denuncia con decreto di espulsione per un cittadino di origini nigeriane.