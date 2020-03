Tantissime donazioni per l’Ospedale di Ferrara, raccolti oltre 73mila euro

Solo ieri 77 donazioni da associazioni e privati cittadini

Prosegue, con commovente e sempre maggiore frequenza, l’atto di donazione di Associazioni di volontariato, Imprese e cittadini a favore dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara a sostengo delle spese che il nostro ospedale deve affrontare in merito all’emergenza causata dal coronavirus. Solo ieri sono arrivate donazioni da 77 fra cittadini ed Associazioni. In tutto ad oggi sono stat raccolti 73mila euro.

Vorremmo segnalare, nello specifico, la donazione di 3mila euro da parte del Lions Club di Bondeno. “I Lions – ha messo in evidenza Luigi Migliari, Presidente del Club - sono sempre stati tempestivamente in prima linea in ogni emergenza nel mondo e anche questa volta, che ci tocca più da vicino, abbiamo voluto mantenere fede alla nostra fama. Vista la richiesta di aiuto lanciata dall’Ospedale Sant’Anna di Cona i soci hanno immediatamente messo a disposizione e versato sul conto dedicato 3.000 euro. Ulteriori 2000 euro sono invece andati al Distretto 108Tb per l’acquisto di un analizzatore rapido che verrà donato alla Regione. I Soci del Lions Club Bondeno, orgogliosi di questo, desiderano ringraziare di cuore tutte il personale Medico e non che in questo momento sta facendo molto più del proprio dovere per gestire la situazione”.

Per ragioni legate alla privacy delle persone non possiamo citare ogni singola donazione, ma l'azienda ospedaliera vuole riportare la causale di uno dei bonifici che è arrivato sul conto corrente dell’Ospedale di Cona: “non posso dare di più, e mi dispiace. Un grosso grazie e un abbraccio. Ce la faremo”.

Come fare una donazione all'Ospedale di Cona