Coronavirus: nel ferrarese 36 persone denunciate nella giornata di domenica

Sanzioni per chi infrange le disposizioni a tutela della salute pubblica

Nella provincia di Ferrara 36 persone sono state denunciate nel corso nella domenica appena trascorsa.

Sul territorio provinciale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza sono al lavoro per monitorare gli spostamenti, a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dai Dpcm 8 e 9 marzo 2020 ed ulteriormente rafforzate con l’entrata in vigore del Dpcm 11 marzo 2020.

Ieri, domenica 15 marzo, sono stati effettuati 381 controlli. Fra questi, 34 sono stati denunciati ai sensi dell'ex art. 650 c.p., ovvero perchè non giustificati allo spostamento e altri 2 sono stati denunciati per altri reati.

I controlli sono finalizzati ad accertare che lo spostamento da Comune a Comune, o all’interno dello stesso ambito cittadino, sia giustificato esclusivamente da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, sulla base di autodichiarazione resa all’operatore di polizia.

Controlli anche per 1180 esercizi commerciali. Un'attività è stata sottoposta a sanzione amministrativa e altre due sono state denunciati per non aver rispettato le limitazioni previste per il contenimento della diffusione di Covid-19 (ex art. 650 c.p.).