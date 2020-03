All'Ospedale S. Anna in atto il piano per fronteggiare la gestione dell'emergenza Covid-19

Attivato un nuovo reparto per i casi sospetti e raddoppiati i posti letti in terapia intensiva

Mentre nel territorio ferrarese i casi positivi a Covid-19 sono in aumento, prosegue, da parte dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, l’attuazione del Piano strategico messo in atto per fronteggiare l’emergenza COVID-19, attraverso l'implementazione di una nuova terapia intensiva, un reparto dedicato e una porzione dei locali del pronto soccorso all'emergenza.

Nuova Terapia Intensiva “Covid positivi”. Da ieri, venerdì 13 marzo, anche i letti di Rianimazione Ospedaliera sono dedicati alla gestione dei pazienti positivi al coronavirus che necessitano di cure intensive. Quindi agli 11 posti letto di Terapia Intensiva Universitaria, già operativa su questo percorso alla fine della scorsa settimana, se ne aggiungono altri 11. Sono 8 i posti letto a disposizione per i pazienti “no Covid”.

Reparto “Covid 2”. A partire da oggi, sabato 14 marzo 2020, sarà operativa una nuova degenza destinata all’emergenza COVID-19. Questo Reparto servirà, in un primo momento, al ricovero di pazienti in attesa di referto dei tamponi, mettendo a disposizione 10 posti letto (estendibili, in caso di necessità, fino a 24).

La motivazione che ha spinto la Direzione verso questa scelta è di evitare la commistione dei pazienti sospetti con gli altri pazienti. Per fare questo, la degenza di Urologia e Ginecologia, ora collocata in 3B2, è stata ridimensionata e trasferita all’interno delle Chirurgie Generali al 2B2. Questo è possibile per la riduzione dell’attività chirurgica programmata, attuata da qualche giorno e sempre inserita nel piano strategico di gestione dell’emergenza coronavirus. In un secondo momento, se dovesse rendersi necessario, il nuovo “Reparto COVID-19” che verrà allestito nei locali lasciati liberi della degenza Urologia-Ginecologia e adiacente alla degenza di “Pneumologia di coorte”, già operativa, potrà anche ospitare pazienti la cui positività al virus è stata accertata.

Pronto Soccorso Covid. Parte dei locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cona sono stati esclusivamente dedicati ad accogliere i pazienti con sintomi sospetti da Coronavirus. Confermata la funzione di pre-triage, finalizzata ad indirizzare i pazienti verso la corretta area di attesa, a garanzia della loro sicurezza.

“La situazione – ha messo in evidenza il Direttore Generale Tiziano Carradori – è in continua evoluzione e i nostri sforzi sono diretti ad aumentare la capacità di risposta del S. Anna. L’obiettivo è quello di garantire una sempre maggiore sicurezza per i pazienti e per i nostri operatori. Al momento siamo la provincia meno interessata dall’emergenza di tutta la regione Emilia-Romagna: questo ci offre la possibilità di prepararci al meglio e supportare chi, come la provincia di Piacenza, si trova in maggiore difficoltà”.