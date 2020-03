Coronavirus: come aiutare l'Ospedale di Cona

Attivata una procedura “snella” per consentire le donazioni

In questi giorni di grande difficoltà alcuni cittadini hanno manifestato il desiderio di sostenere il Servizio Sanitario Pubblico con donazioni all’Ospedale di Cona che è in prima linea nella gestione della crisi. Gesti che denotano la vicinanza al personale sanitario che oggi, più che mai, è impegnato in una durissima battaglia dimostrando impegno e abnegazione per la gestione dell’emergenza.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, nell’esprimere un profondo ringraziamento per tutti coloro che vogliono dimostrare solidarietà e sostegno alle attività dell’Ospedale di Cona, ha attivato una procedura “snella” per consentire a tutti i cittadini di donare ciò che possono.

I cittadini, le Associazioni e le Imprese che decideranno di dare un contributo avranno la garanzia che tutto ciò che verrà raccolto sarà utilizzato dall’ospedale di Cona per la gestione dell’emergenza coronavirus.

Per donare sarà sufficiente effettuare un bonifico con causale: “DONAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS” sul conto corrente aziendale intestato a:

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI FERRARA”

Banca Intesa San Paolo S.P.A.

IBAN: IT80W0306902477100000046050

BIC: BCITITMM

Nella causale, inserire un proprio riferimento telefonico e/o mail.