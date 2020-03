Coronavirus: plexiglass e corsie per i clienti nei supermercati Coop Alleanza 3.0

L’invito del Presidente Turrini: “rispettate le regole, non create code immotivate"

Coop Alleanza 3.0 è impegnata a dare tempestivamente attuazione alle disposizioni emanate dal Governo, dal Ministero della Salute, nonché dalle Autorità Regionali e Locali competenti, attuando tutte le misure preventive atte a ridurre al minimo le cause, effettive o potenziali, del contagio da COVID-19 (Coronavirus).

Tutti gli oltre 400 punti vendita della cooperativa sono aperti secondo i consueti orari di apertura al pubblico. Unica eccezione, nei giorni festivi e prefestivi, i corner con affaccio nelle gallerie commerciali (ottica, gioielleria, piante e fiori, Momenti per Te e Amici di Casa Coop) saranno chiusi come previsto dalle disposizioni. Iper e Super, presenti nelle gallerie saranno invece aperti anche nei weekend in quanto, vendendo alimentari, sono considerati servizio essenziale. I rifornimenti sono garantiti su tutti i territori e tutti i generi di prima necessità sono presenti nei punti vendita e nei magazzini della cooperativa.

Da subito la cooperativa ha attivato una serie di misure cautelative, proseguendo poi nell’applicazione di quelle indicate progressivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, interpretando con il massimo rigore e la massima serietà le prescrizioni e le indicazioni date, e collaborando in maniera proattiva affinché tutti siano messi in condizione di mettere in campo comportamenti virtuosi.

La Cooperativa ha da subito provveduto ad esporre cartelli informativi per il rispetto dell’obbligo delle distanze indicate dal decreto con particolare attenzione ai banchi assistiti, alle casse e ai reparti maggiormente frequentati. Le informazioni sono diffuse anche tramite la radio interna ai negozi, RadioCoop .

per il rispetto dell’obbligo delle distanze indicate dal decreto con particolare attenzione ai banchi assistiti, alle casse e ai reparti maggiormente frequentati. Le informazioni sono diffuse anche tramite la radio interna ai negozi, . Con l’aiuto del personale e degli addetti alla sicurezza in alcuni punti vendita più piccoli sono stati contingentati gli ingressi nelle ore di maggior afflusso per evitare affollamenti in negozio.

nelle ore di maggior afflusso per evitare affollamenti in negozio. Ai banchi assistiti i clienti sono serviti uno alla volta e sono state posizionate delle strisce a terra a distanza di un metro nei pressi delle casse, vicino ai carrelli e, quando possibile, anche presso i banchi gastronomia, Pescheria, Multimedia, Buona Pausa, Farmacia e Prestito Sociale, con l’obiettivo di aiutare le persone a mantenere le distanze.

nei pressi delle casse, vicino ai carrelli e, quando possibile, anche presso i banchi gastronomia, Pescheria, Multimedia, Buona Pausa, Farmacia e Prestito Sociale, con l’obiettivo di aiutare le persone a mantenere le distanze. Carrelli, cestini, dispositivi Salvatempo e casse vengono quotidianamente sanificati .

. A tutela dei dipendenti, è stato distribuito gel disinfettante presso le postazioni di cassa, i punti d’ascolto, multimedia e in tutti i punti di contatto diversi dei reparti freschi dove sono da sempre già presenti prodotti detergenti per la sanificazione delle mani.

presso le postazioni di cassa, i punti d’ascolto, multimedia e in tutti i punti di contatto diversi dei reparti freschi dove sono da sempre già presenti prodotti detergenti per la sanificazione delle mani. Come ulteriore strumento di protezione Coop Alleanza sta gradualmente implementando il montaggio di plexiglass protettivi per le casse .

. Anche i soci e i clienti hanno a disposizione delle confezioni di gel disinfettante all’ingresso presso il punto d’ascolto, all’ufficio del prestito sociale o alla barriera casse a seconda dei negozi.

all’ingresso presso il punto d’ascolto, all’ufficio del prestito sociale o alla barriera casse a seconda dei negozi. In ottemperanza al decreto, infine, sono state cancellate le riunioni e, ove possibile sostituite con conference call, sono state fortemente limitate le trasferte. Da Coop Alleanza 3.0 la notizia per i dipendenti di una programmazione di orari di lavoro più flessibili e/o la fruizione di ferie e permessi: "abbiamo esteso in modo significativo lo smart working e in queste ore stiamo lavorando con le organizzazioni sindacali per istituire un fondo ferie solidali così da consentire, sia ai lavoratori che vorranno farlo, sia alla Cooperativa, di donare delle ore in favore dei colleghi che ne hanno più bisogno".

Un apposito comitato di crisi è stato attivato per verificare l'efficacia delle azioni intraprese e per gestire tutte le richieste ed esigenze dei soci, clienti, lavoratori e fornitori, attivandosi con tempestività in base all’evolversi dello scenario.

“Da sempre siamo al fianco di soci e consumatori, è la nostra missione. Una missione che oggi diventa ancora più chiara e di cui sentiamo forte la responsabilità. In questo momento di difficoltà per tutto il Paese, per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori vogliamo dare il nostro contributo perché questa complessa situazione possa trovare presto una soluzione. Le misure drastiche, ma necessarie, che il Governo ha messo in campo devono essere rispettate da tutti e a noi spetta il compito di applicarle scrupolosamente ma anche di aiutare le persone a rispettarle. Dobbiamo fare squadra per poter uscire da questa difficile situazione, vi invito a rispettare le regole, a non creare code immotivate nei punti vendita e a prendevi cura di voi stessi e dei vostri cari, la cooperativa sarà sempre al vostro fianco e insieme - sono certo – troveremo il modo migliore per uscirne”, ha dichiarato Adriano Turrini presidente di Coop Alleanza 3.0.