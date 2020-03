A Voghiera confermato un caso positivo a Covid-19

Il paziente è al momento in isolamento domiciliare

A Voghiera (Fe) un caso di positività al Coronavirus. Il paziente è al momento in isolamento domiciliare e l'Azienda USL ha già provveduto a contattare tutte le persone che aveva incontrato nei giorni scorsi, per tutti gli interventi del caso, secondo il protocollo regionale.

A darne la notizia è il Sindaco di Voghiera, Paolo Lupini, che chiede ai propri concittadini di rimanere nelle proprie abitazioni e comunque di evitare di andare in giro senza che ci siano validissime motivazioni. "Pertanto nessun allarmismo o preoccupazione in tal senso; la situazione è costantemente monitorata sotto il controllo degli organi competenti", ha aggiunto il Sindaco.

Si segnala, in caso di dubbi sul proprio stato di salute, di contattare immediatamente il numero verde 800.550.355 ma non uscire per alcun motivo. Nel caso si abbia necessità di andare dal medico o in altre strutture sanitarie, si raccomanda di contattarli telefonicamente per sapere quali comportamenti adottare.