Emergenza Coronavirus: tutta l’Italia dovrà restare a casa, la nuova manovra estende i divieti

Spostamenti vietati se non per comprovate necessità, scuole e Università chiuse fino al 3 aprile

Da domani tutta l’Italia sarà zona protetta. Il Governo ha infatti esteso a tutte le Regioni, a partire da domani, martedì 10 marzo, le misure che fino ad oggi valevano solo per Lombardia e altre 14 province.

Da domani mattina l’intero Paese sarà posto in sicurezza per tentare di arginare il contagio da Coronavirus. Le nuove misure prevedono il divieto di spostamento, se non per “comprovati motivi di lavoro” oppure “gravi esigenze familiari o sanitarie”, l’obbligo per bar e ristoranti di chiudere alle 18 e quello per i centri commerciali di chiudere nel fine settimana.

Le misure per evitare il diffondersi del contagio in tutta la penisola saranno in vigore fino al 3 aprile 2020.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure questa sera in una conferenza stampa, a cui seguirà in serata la firma del nuovo Dpcm. “Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia”, ha affermato il premier, aggiungendo che il provvedimento in vigore da domani può essere sintetizzato con l’espressione “io resto a casa”.

I nuovi provvedimenti