Coronavirus. Autocertificazione per gli spostamenti nelle zone arancioni

Come comportarsi quando si viene fermati dalla polizia

Per agevolare i controlli sugli spostamenti nelle zone arancioni ("a contenimento rafforzato") individuate nel Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 è stata predisposta dal Ministero dell’Interno l’autocertificazione allegata in fondo all'articolo.

Chiunque verrà fermato ad un posto di polizia dovrà esibire un documento dal quale si comprova la residenza aggiornata e dovrà dichiarare oralmente dove si sta recando esibendo altresì autocertificazione che indichi uno dei due motivi per i quali ci si sposta. Qualora non si sia in possesso del modello precompilato questo verrà fatto redigere sul posto dalla pattuglia che poi effettuare d'ufficio le opportune verifiche.

Limitazioni agli spostamenti: le province interessate

Il nuovo decreto, in vigore dall'8 marzo fino al 3 aprile, ordina, fra le altre cose, nuove limitazioni agli spostamenti degli individui per contenere la diffusione del contagio del Coronavirus.

Il decreto contiene restrizioni per la regione Lombardia e per alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.

Gli spostamenti da e per questi luoghi sono consentiti unicamente per motivi gravi e “comprovati”di lavoro o di salute.

Chi è in quarantena non potrà in alcun modo spostarsi.

Le province interessate, oltre a tutta la Lombardia sono:

Parma,

Piacenza,

Rimini,

Reggio-Emilia,

Modena,

Pesaro e Urbino,

Venezia,

Padova,

Treviso,

Alessandria,

Verbano-Cusio-Ossola,

Novara,

Vercelli

Asti.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.