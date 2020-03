Copparo: sostegno educativo in attesa del ritorno a scuola

Da lunedì 9 marzo a domicilio per i bambini affetti da disabilità

Nell'attesa che le scuole riaprano, da domani, lunedì 9 marzo, il Comune di Copparo offrirà un sostegno educativo a domicilio per i bimbi affetti da disabilità iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia comunali e paritarie private per garantire la continuità di servizio ed impegnare il personale educativo.

Dopo la pubblicazione sul sito del Comune di suggerimenti e proposte dai Nidi e Scuole dell'Infanzia Comunali e dalla Biblioteca, l'amministrazione comunale prosegue nell'opera di affiancamento alle famiglie per supportarle nell'attività educativa dei propri bimbi in un momento in cui è necessario mettere in campo ogni progettualità rispettosa delle prescrizioni ministeriali.