Aggiornamento Coronavirus: a Ferrara 6 casi positivi, in Emilia-Romagna salgono a 1.180

Nel ferrarese 4 in più rispetto a ieri

Crescono anche nel territorio ferrarese, come nel resto della Regione, i casi di persone positive al Coronavirus: ai due casi di ieri, oggi se ne aggiungono 4, portando a 6 il numero di contagi nella Provincia di Ferrara.

A Cento sono stati rilevati due casi: entrambi sono al momento ricoverati a Cona e presentano discrete condizioni (febbre lieve e lieve interessamento alle vie respiratorie).

Gli altri due casi risultati positivi a Covid-19 riguardano due cittadini domiciliati a Ferrara. Uno è asintomatico e si trova ora in isolamento presso Osco di Copparo, mentre il secondo è in isolamento presso la propria abitazione di Ferrara.

A seguito dei 4 tamponi positivi di oggi sono stati presi in carico altri 91 soggetti, di cui 47 sono ora in isolamento domiciliare fiduciario, 12 sono in sorveglianza attiva senza isolamento; mentre per 32 soggetti è ancora in corso l'indagine.

In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.180 i casi di positività al Coronavirus, 170 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio. E passano da 3.604 a 4.344 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12, sulla base delle richieste istituzionali.

Anche oggi si tratta di persone che in circa la metà dei casi hanno richiesto un ricovero ospedaliero, le altre hanno sintomi modesti o addirittura assenti che non richiedono cure ospedaliere: 475 sono infatti i pazienti che stanno rispettando il previsto isolamento nella propria abitazione.

Sono 75 le persone ricoverate in terapia intensiva (11 in più rispetto a ieri). Salgono a 27 le guarigioni, 26 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e una dichiarata guarita a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 48 a 56. Degli 8 nuovi decessi, due riguardano cittadini lombardi di 81 e 85 anni, poi un paziente bolognese di 85 anni e cinque pazienti piacentini con età comprese tra i 71 e 91 anni. Tutti avevano patologie pregresse, mentre sono in corso approfondimenti epidemiologici sull’uomo di Bologna.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 528 Piacenza (49 in più rispetto a ieri), 276 Parma(47 in più), 113 Rimini (9 in più), 97 Modena (15 in più), 70 Reggio Emilia (22 in più), 62 Bologna (13 in più), 15 Forlì-Cesena (8 in più), 13 Ravenna (3 in più), 6 a Ferrara (4 in più rispetto a ieri).