Le nuove date del Ferrara Film Festival 2020: dal 2 al 10 maggio

Lo spostamento a seguito delle direttive anti-Coronavirus

La quinta edizione del Ferrara Film Festival si sarebbe dovuta tenere nella città estense dal 28 marzo al 5 aprile, ma vista la complessa situazione internazionale e nel rispetto delle disposizioni di prevenzione generale, la direzione del Festival ha varato le nuove date: dal 2 al 10 Maggio 2020, a distanza di circa un mese rispetto al programma originale.

La scelta della direzione è avvenuta dopo un’attenta valutazione e il confronto con le istituzioni e i partner coinvolti sul progetto. L'Assemblea Direttiva del Ferrara Film Festival, nell'occasione, ha espresso il forte desiderio di voler stimolare non solo la ripresa del turismo e dell’economia, ma anche di fornire una spinta propulsiva a carattere sociale.

“Rispettiamo ciò che è stato deciso dal Governo e dalle altre Istituzioni per salvaguardare al meglio la collettività - dichiara il Direttore del Festival Maximilian Law -, allo stesso vogliamo lanciare un forte messaggio: il Cinema, l’Arte e la Cultura arricchiscono da sempre l’essere umano e non c’è cosa peggiore che vedere l'Italia e il mondo privati di questi elementi. Per questi motivi abbiamo deciso di posticipare di un mese la quinta edizione del Festival. La nostra vision è, fin dall'avvio di questa avventura, quella di guardare avanti con ottimismo e propositività, ma sempre con il massimo senso di responsabilità. Amo infinitamente Ferrara e l’Italia, vedere quotidianamente da Oltreoceano ciò che sta succedendo mi fa stringere il cuore. Io e la fantastica squadra che compone il Ferrara Film Festival, metteremo a disposizione la nostra professionalità e il nostro massimo impegno per offrire un evento ancora più ricco ed entusiasmante delle precedenti edizioni, il resto lo farà la magia del grande Cinema”.

Il programma aggiornato dell'evento sarà presto disponibile sul sito del Festival: www.ferrarafilmfestival.com