“Questo non è amore”: la campagna di sensibilizzazione della polizia contro la violenza di genere

In occasione della Festa della Donna

La Polizia di Stato in occasione della “Festa della donna” rinnova con forza la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con l’obiettivo di aiutare a vincere la paura e a rompere la condizione di isolamento e vergogna in cui, nella maggior parte dei casi vivono le vittime di tali reati.

Questo, al fine di consentire il definitivo superamento degli stereotipi e pregiudizi e pervenire all’affermazione di una nuova cultura di genere.

La rinnovata coscienza della centralità del tema che, da più parti, viene considerato un indice significativo di civiltà di una società, vede la Polizia di Stato da sempre protagonista con il progetto “Questo non è amore”, ad un impegno permanente che, oltre a rispondere alle richieste di soccorso e ad occuparsi dei fatti reato, si è fatta parte attiva nel promuovere o aderire ad occasioni di incontro e di informazione sui temi della violenza di genere.

In provincia di Ferrara si è registrato negli ultimi tempi un sensibile aumento del numero di denunce relative a maltrattamenti in ambito familiare e stalking.

Il fenomeno degli atti persecutori (stalking), così come quello delle violenze domestiche è da sempre caratterizzato da una rilevante percentuale di casi non denunciati, che si spiega con la difficoltà per le vittime di confidare aspetti intimi e personali e di denunciare alle Autorità l’ex marito o l’ex convivente, spesso padre dei propri figli.

La denuncia è comunque uno strumento di tutela fondamentale, il presupposto che consente di aiutare ad uscire dal tunnel della violenza e ad iniziare un percorso di protezione e sicurezza. In questo senso, l’aumento delle denunce ha una valenza positiva nella misura in cui è da attribuirsi alla maggiore consapevolezza delle donne.

L’incisiva e sistematica campagna di sensibilizzazione e informazione che la Polizia di Stato ha attuato negli ultimi anni, nasce dalla convinzione che la violenza di genere ha radici nella società e va dunque affrontata con un deciso cambiamento culturale, non potendo la sola attività di repressione, pur coronata da significativi successi, arginare un fenomeno così pervasivo.

Nel 2019 la Questura di Ferrara ha emesso 27 provvedimenti di “Ammonimento”, strumento con il quale si redarguisce e si rende noto all’autore di condotte di maltrattamenti e/o atti persecutori che, perseverando nei suoi atteggiamenti, rischia di essere indagato d’ufficio e condannato ad una pena più grave, si rivela particolarmente efficace nella misura in cui riduce la recidiva dei soggetti ammoniti. A livello nazionale, infatti, le recidive per gli autori di atti persecutori, sono relativamente basse, si attestano sul 20%, mentre sono al 30% per quelli ammoniti per violenze domestiche.

Il Questore di Ferrara, Cesare Capocasa ha commentato: “Siamo consapevoli che queste battaglie sono complesse. Il percorso è lungo e problematico, ma se lo percorriamo insieme a tutti i soggetti istituzionali, ai centri antiviolenza, al mondo accademico e delle associazioni, ai media, con la stessa intensità, con lo stesso impegno, con lo stesso coinvolgimento emotivo, l’eliminazione della violenza contro le donne passerà da ambizioso progetto a una realtà concreta”.