Coronavirus: secondo caso nel ferrarese, in Emilia-Romagna sono 1.010

Positivo al test un residente di una frazione di Cento

Secondo caso di positività da Coronavirus nel ferrarese, si tratta di un anziano ultra70enne residente in una frazione del Comune di Cento e che attualmente si trova ricoverato nel Reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Cona.

Il paziente è stato accolto in pronto soccorso dell’Ospedale di Cento, nel pomeriggio di giovedi 5 marzo. Attivate immediatamente tutte le procedure di gestione per il caso sospetto, venerdì mattina è stato effettuato il campione, l’esito positivo è giunto nella notte tra venerdì e sabato a cui è seguito il trasferimento a Cona.

Il Dipartimento di Sanità pubblica sta già conducendo gli approfondimenti sui contatti, ricostruendo la catena sia di quelli avvenuti presso il nosocomio Centese che in ambito famigliare. Sono già stati disposti gli isolamenti fiduciari dei contatti più stretti e tutti quelli individuati fino ad ora sono asintomatici.

In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.010 i casi di positività al Coronavirus, 140 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio. Un aumento inferiore a quello registrato ieri, quando erano saliti di 172. E passano da 3.136 a 3.604 i campioni refertati.

Aumentano, passando da 17 a 25, il numero delle guarigioni, 24 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e una dichiarata guarita a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Purtroppo, però, sale anche il numero dei decessi, passati da 37 a 48. Di questi, sei sono cittadini lombardi.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 479 Piacenza (53 in più rispetto a ieri), 229 Parma (49 in più), 104 Rimini (11 in più), 82 Modena (9 in più), 48 Reggio Emilia (4 in più), 49 Bologna (8 in più rispetto a ieri, di cui 20 nell’imolese 3 in più rispetto a ieri e riconducibili al cluster di Medicina), 7 Forlì-Cesena (3 in più rispetto a ieri), 10 Ravenna (2 in più rispetto a ieri), 2 a Ferrara (1 in più rispetto a ieri).