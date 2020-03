Coronavirus, scuole e atenei chiusi in tutta Italia fino al 15 marzo

La misura adottata con un decreto del Governo in vigore da oggi

Il Governo ha deciso, tramite un Decreto in vigore da oggi e che sarà firmato entro questa sera dal Presidente del Consiglio Conte, la chiusura "in via prudenziale" di scuole e università in tutta Italia dal 5 al 15 marzo.

In particolare, nella "zona rossa" le scuole e gli atenei saranno chiusi, quindi viene vietato l'ingresso anche al personale amministrativo, mentre nel resto d'Italia si parla di sospensione di scuole e Università, saranno cioè sospese le attività didattiche.

La chiusura delle scuole si è resa necessaria come misura di contenimento diretto del virus o almeno il ritardo della diffusione: il sistema sanitario italiano infatti, per quanto efficiente, rischia di andare in sovraccarico, in particolar modo per quanto riguarda la terapia intensiva e sub-intensiva.

Il Governo ha preso la decisione dopo aver consultato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro,

facendo valutare agli esperti l'evoluzione della diffusione del virus e le valutazioni finali per il contenimento.

Sono allo studio intanto misure per consentire ai genitori di assentarsi dal lavoro durante la chiusura delle scuole, a tutela dei lavoratori pubblici e privati. Il Governo ha inoltre rassicurato gli studenti sulle assenze: anno non a rischio, sono poi anche allo studio misure per mettere al sicuro la Maturità.

Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, 276 le persone guarite e 107 i morti. (Dati dalla Protezione Civile Italiana)