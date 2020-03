Sospese le licenze per 3 negozi Compro Oro dopo operazioni sospette di compravendita

Due negozi si trovano in centro a Ferrara e il terzo a Cento

Licenze sospese per tre negozi Compro Oro della provincia di Ferrara, uno ubicato a Cento e gli altri due nel centro di Ferrara.

Il provvedimento di sospensione da parte del Questore di Ferrara di tre negozi compro oro è scaturito a seguito di un’attività svolta dai Carabinieri di Codigoro che hanno riscontrato attività di compravendita di oggetti preziosi compiuta da una donna. I militari hanno infatti scoperto che in più occasioni la donna aveva venduto oggetti d’oro consegnandoli non presso l’esercizio commerciale bensì presso l’abitazione del titolare della società. A casa di quest’ultimo è stata infatti rinvenuta tra le altre cose una ingente quantità di oro, argento e oggetti preziosi (più di 200 reperti). Le indagini della Procura della Repubblica sono tuttora in corso ma a carico del titolare dei negozi compro oro A.Z. e del suo rappresentante G.M. è stato attivato il procedimento amministrativo relativo alla sospensione della suddetta licenza preziosi ex art. 127 TULPS.

Il titolare delle licenze, che annovera tre punti vendita nella provincia di Ferrara (due in centro e uno a Cento), non è riuscito a giustificare le operazioni compiute dal G.M., rappresentante nella licenza di fabbricazione di preziosi in lingotti, verghe, profilati e semilavorati in genere.-

La Questura di Ferrara ha contestato al titolare delle licenze operazioni effettuate in violazione delle norme di legge riferite alla tracciabilità delle operazioni compiute: la legge prevede infatti che gli operatori, al fine del lecito esercizio dell’attività di compro oro, abbiano l’obbligo di procedere, prima dell’esecuzione di ogni operazione, all’identificazione di ogni cliente e al rilascio di una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite, nonché alla registrazione giornaliera delle operazioni compiute. A questo si aggiunge inoltre la violazione delle prescrizioni indicate dal Questore nelle licenze.

Il Questore della Provincia di Ferrara, Cesare Capocasa, ha dunque deciso la sospensione dei tre punti vendita per 10 giorni e la revoca definitiva di G.M. quale rappresentante in licenza.

Questo in attesa dell’esito delle attività investigative dell’Arma dei Carabinieri che in caso di condanna dei soggetti indagati, potrebbe comportare la successiva revoca delle licenza in argomento. Il provvedimento di chiusura decorre da domani 5 marzo 2020 e per la durata di 10 giorni.