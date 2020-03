Isolamento precauzionale per il direttore generale dell'Azienda USL di Ferrara

Claudio Vagnini aveva avuto contatti con l'Assessore alla Salute Donini

Il Direttore dell’Azienda USL di Ferrara, Claudio Vagnini, a seguito della comunicazione regionale di oggi, relativa alla positività al Coronavirus da parte dell’Assessore alla Salute Raffaele Donini, ha segnalato al dipartimento di Sanità Pubblica i contatti avuti nei giorni scorsi con l’Assessore.

Su disposizione del Dipartimento di Sanità Pubblica, come da protocollo, da questa mattina, in via precauzionale, anche se asintomatico ha iniziato il periodo di isolamento al proprio domicilio, che durerà 14 giorni.