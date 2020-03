Palazzo dei Diamanti nuovamente aperto al pubblico

Alla presenza del Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, della Presidente della Provincia Marcella Zappaterra e del Presidente della Fondazione CaRiFe Piero Puglioli, nel salone d'Onore di Palazzo Massari - gremito in ogni ordine di posti - il presidente di Ferrara Arte Mario Canella ha presentato "Giardini di Luce", avvalendosi dell'introduzione della dottoressa Maria Luisa Pacelli - direttrice del Padiglione di Arte Contemporanea di Ferrara - e del curatore della mostra Tomas Llorens. Sorolla aveva esposto in Italia solo in occasione dell'Esposizione Internazionale di Roma nel 1911 e riportarlo in Italia vuole essere un invito alla città di Ferrara ad imparare a preservare la propria storia aprendosi alle esperienze diverse, proposte da grandi artisti di altri paesi.