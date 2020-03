Annullato lo spettacolo di Fabrizio Gifuni al Teatro Comunale di Ferrara

La rappresentazione di "Concerto per Amleto" definitivamente cancellato

Lo spettacolo Concerto per Amleto con Fabrizio Gifuni e l'Orchestra San Marco di Pordenone diretta da Rino Marrone, programmato al Teatro Comunale di Ferrara fra gli spettacoli della stagione di Prosa e di Ferrara Musica, è definitivamente cancellato e non potrà essere recuperato. Fabrizio Gifuni avrebbe dovuto essere a Ferrara con lo spettacolo dal 6 all'8 marzo 2020, ma, in ottemperanza al Decreto del Consiglio dei Ministri del 1° marzo, il Teatro Comunale di Ferrara rimarrà chiuso fino a domenica 8 marzo.

Il Teatro Comunale di Ferrara procederà con il rimborso di biglietti e abbonamenti, con modalità e tempi diversi:

Chi ha acquistato il biglietto online attraverso il sito web del Teatro, riceverà il rimborso attraverso un accredito effettuato direttamente sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto stesso.

Chi ha acquistato il biglietto direttamente allo sportello dovrà presentarsi in biglietteria munito del titolo di accesso, a partire da venerdì 6 marzo ed entro e non oltre venerdì 11 aprile (per motivi fiscali).

Per quanto riguarda gli abbonamenti, compresi i Carnet, si potrà procedere con il rimborso solo a partire da lunedì 20 aprile ed entro e non oltre sabato 16 maggio; occorrerà presentarsi in biglietteria con la tessera di abbonamento e il codice fiscale dell’intestatario dell’abbonamento.

La biglietteria del Teatro Comunale rimane aperta nei consueti orari: da lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.