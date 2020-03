Coronavirus. L'Università di Ferrara sospende gli esami e rimanda gli appelli di laurea

Le disposizioni da UniFe relative a esami, tirocini e lauree

A seguito dell'emergenza Coronavirus, in Emilia-Romagna scuole, nidi e Università resteranno chiusi anche tutta questa settimana, almeno fino all'8 marzo 2020. L'Università di Ferrara, per evitare ritardi nel calendario didattico e per limitare i disagi, da ieri ha ripreso gradualmente le attività didattiche in modalità online.

Per quanto riguarda invece gli esami, all'Università rimangono sospesi fino a venerdì 6 marzo, salvo diverse indicazioni.

In questo momento di emergenza le attività di tirocinio vengono regolate nel seguente modo:

Tirocini curriculari e post laurea all'interno degli Uffici Unife: sospesi fino all'8 marzo, salvo diversa comunicazione;

Tirocini curriculari delle lauree sanitarie: si svolgono regolarmente (come stabilito da comunicazione della Regione Emilia Romagna);

Tirocini del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: sospesi (in base alla direttiva assunta e avvalorata da tutte le UO sanitarie e ospedaliere della Regione Emilia Romagna);

Tirocini presso le farmacie: sospesi precauzionalmente;

Possono riprendere regolarmente i tirocini curriculari degli altri corsi di studio, svolti dai tirocinanti presso enti esterni, verificato che l'ente ospitante possa garantire le condizioni di svolgimento del tirocinio in ambiente idoneo rispetto alle precauzioni indicate dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per gli studenti che avrebbero dovuto laurearsi nei prossimi giorni, l'Università di Ferrara ha comunicato che gli appelli previsti per questa settimana sono sospesi e saranno recuperati secondo quanto segue: