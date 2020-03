Aggiornamento Coronavirus: 335 casi in Emilia-Romagna, Ferrara unica Provincia senza contagi

In Emilia-Romagna 50 casi in più rispetto a ieri

Sono 335, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: 212 a Piacenza, 61 a Parma, 8 a Reggio Emilia, 29 a Modena, 3 a Bologna, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna e 19 a Rimini.

Da registrare 3 nuovi decessi, che portano a 11 il numero complessivo di quelli avvenuti in regione. Si tratta di un paziente di 89 anni, di San Marino,deceduto all’ospedale di Rimini, dove era ricoverato, che presentava gravi patologie preesistenti; una signora di 95 anni deceduta all’ospedale di Piacenza, per la quale sono in corso accertamenti sul quadro clinico pregresso; e un bergamasco di 62 anni, deceduto all’ospedale di Parma, già ricoverato in medicina d’urgenza. Anche per quest’ultimo paziente sono in corso gli accertamenti su possibili patologie preesistenti.

Rispetto al tardo pomeriggio di ieri, quando i casi positivi erano 285, sono dunque 50 quelli in più: 38 a Piacenza, 2 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 5 a Modena, 1 a Bologna e 3 a Rimini. Resta invece invariato il numero delle persone risultate positive a Ravenna (2) e a Forlì-Cesena (1).

A Ferrara, unica provincia in Emilia-Romagna, non si registrano casi di persone positive al Coronavirus. Sono però in corso due diverse indagini epistemologiche: la prima riguarda l'ipotesi di un link epidemiologico fra 3 casi confermati di COVID-19 in Spagna e la partecipazione a una manifestazione sul tango che si è tenuta in un albergo di Ferrara nei giorni 21 e 23 febbraio; la seconda indagine è invece connessa con un caso di Bologna: il paziente positivo aveva trascorso una serata alla discoteca “Vivi-Le Grotte” sabato 22 febbraio.

Si conferma che i nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, si trovano in condizioni non gravi. Molti i casi asintomatici o con sintomi modesti. Sono 160 le persone in cura a casa, dove si trovano in isolamento. I ricoveri in terapia intensiva sono 16.