Coronavirus: in corso l’indagine epidemiologica per uno dei casi bolognesi

Il paziente positivo aveva trascorso una serata alla discoteca “Vivi-Le Grotte”

Il paziente positivo al COVID-19 in isolamento fiduciario a Bologna aveva trascorso la serata del 22 febbraio alla discoteca “Vivi-Le Grotte” di San Pietro in Casale.

Per questo, con la collaborazione del gestore della discoteca stessa, le Aziende sanitarie di Bologna e Ferrara invitano le persone che presentano sintomi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie e che si trovavano in discoteca quella sera, in particolare tra le 23 e le 3, a NON ANDARE IN OSPEDALE MA A TELEFONARE allo 051 6224165 se residenti nel bolognese o allo 800550355 se residenti nel ferrarese.

In caso di sintomi gravi, come sempre, il numero di riferimento è il 118.