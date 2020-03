Giornata del Risparmio Energetico: anche Ferrara "si illumina di meno"

Venerdì 6 marzo l'iniziativa nazionale di Radio Rai Caterpillar

Anche quest'anno Ferrara non farà mancare la propria adesione e il proprio contributo concreto alla buona riuscita della Giornata del Risparmio Energetico in calendario per venerdì 6 marzo. Come di consueto la Giunta comunale ha approvato l'adesione alla campagna 'M'illumino di meno' promossa, per il sedicesimo anno consecutivo, dalla trasmissione radiofonica di Radio2 "Caterpillar".

L'edizione 2020 lancia, in particolare, l'invito a tutti a piantare alberi e piante in genere, perché queste si nutrono di anidride carbonica e sono quindi lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra.

Come per le passate edizioni il Comune di Ferrara, con il coordinamento del proprio Centro Idea, testimonierà il proprio supporto all'iniziativa con lo spegnimento nella serata del 6 marzo 2020, dell'illuminazione artistica dell'acquedotto monumentale di piazza XXIV Maggio (ad eccezione delle luci funzionali all'ingresso della struttura); dell'illuminazione artistica di corso Martiri della Libertà e piazza Trento Trieste, che comprende l'illuminazione della facciata e della fiancata del Duomo, della Torre della Vittoria e della Torre dell'Orologio; e dell'illuminazione artistica delle Mura storiche della città (ad eccezione di via Bacchelli).

Maggiori dettagli sull'iniziativa sono disponibili nelle pagine web di Centro Idea e Caterpillar.