Coronavirus. Al Pronto Soccorso di Cona attivata una nuova funzione di pre-triage

Nuovi passi in avanti per il progetto ‘Co.N.A.’ che si occuperà di garantire i servizi di trasporto pubblico su ruota verso il nuovo polo ospedaliero. La Giunta ha dato ieri il via libera al progetto definitivo, sulla base del Piano operativo di dettaglio approvato in febbraio, e ha stabilito gli impegni di spesa da formalizzare al Ministero dell’Ambiente, che ha stanziato per lo scopo una somma di 808mila euro