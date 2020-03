Al Teatro Comunale di Ferrara spettacoli sospesi fino a domenica 8 marzo

A seguito del Decreto per contrastare la diffusione del Coronavirus

In ottemperanza al Decreto del Consiglio dei Ministri del 1° marzo, il Teatro Comunale di Ferrara rimarrà chiuso fino a domenica 8 marzo. Il Decreto indica infatti le nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus fino all’8 marzo 2020, e, fra tali misure, trova posto anche la chiusura di cinema e teatri in Emilia-Romagna.

Tutti gli appuntamenti e gli spettacoli previsti sono sospesi.

La biglietteria rimane aperta nei consueti orari: da lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19

Le eventuali date di recupero degli spettacoli sospesi o eventuali modalità di rimborso in caso di annullamento saranno comunicate non appena possibile.