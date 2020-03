Aperte le iscrizioni online ai servizi educativi 0-6 anni del Comune di Ferrara per il prossimo anno scolastico

Dal 2 e il 30 marzo accedendo al sito www.edufe.it

Aprono oggi, lunedì 2 marzo, le iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni per l'a.s. 2020/21 del Comune di Ferrara. La novità per l'accesso ai servizi riguarda il nuovo regolamento dei criteri e punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissione e delle liste di attesa nelle scuole d'infanzia, recentemente approvato dal Consiglio Comunale e adottato nei nidi comunali e convenzionati- spazi bambino - scuole materne comunali.

Le iscrizioni sono aperte da oggi e fino al 30 marzo 2020.

La postazione assistita è invece disponibile dal 11 marzo al 27 marzo 2020, solo su appuntamento. Help desk attivo per tutto il periodo delle iscrizioni, per ricevere informazioni e assistenza alla compilazione della domanda nel periodo delle iscrizioni. Al termine delle iscrizioni verranno pubblicate le graduatorie e tutte le altre date utili.

CHI PUÒ FARE DOMANDA:

NUOVE ISCRIZIONI: sono considerate nuove iscrizioni anche gli utenti iscritti ai nidi e che intendono iscrivere il bambino alla scuola dell’infanzia;

TRASFERIMENTO: da nido a nido, da spazio bambini a nido o da scuola dell’infanzia a scuola dell’infanzia;

NASCITURI con data presunta di nascita entro il 30/6/20; per i bambini con la data presunta successiva si potrà fare la domanda a nascita avvenuta.

CHI NON DEVE FARE DOMANDA:

Le famiglie i cui minori già frequentano e che intendono confermare il posto allo stesso nido o alla stessa scuola dell’infanzia.

COSA DEVE FARE CHI RINUNCIA:

Le famiglie dei bambini già iscritti che per l'a.e. 2020/2021 intendono rinunciare al posto assegnato devono comunicarlo al Punto Unico entro il 26 giugno 2020.

Qui tutte le informazioni per l'iscrizione ai servizi educativi comunali: http://www.edufe.it/33

"Dopo l'approvazione del nuovo regolamento di acceso ai servizi educativi comunali, che ha modificato i criteri per la formulazione delle graduatorie, finalmente siamo pronti ad aprire le iscrizioni. Dal voto positivo del Consiglio ad oggi gli uffici dell'Istituzione scuola hanno lavorato intensamente sia per modificare il portale sul quale si effettuano le domande, sia per poter fornire informazioni precise e puntuali agli utenti. Ringrazio tutti gli operatori per il loro prezioso lavoro e per aver contribuito alla stesura del regolamento". Così ha commentato l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak in occasione dell'imminente apertura delle iscrizioni ai nidi e scuole d'infanzia.

Le domande vanno compilate esclusivamente on line dal sito web www.edufe.it collegandosi al portale delle iscrizioni "sosi@home".