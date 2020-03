Emergenza Coronavirus: Unife riprende le attività didattiche con le lezioni online

In giorni tanto difficili per il Medio Oriente una buona piccola notizia positiva che coinvolge direttamente l’Università di Ferrara: si è avviato il progetto per la realizzazione del Piano Regolatore Generale della città di Gerico, nei territori palestinesi. L’Università di Ferrara ha un ruolo determinante in questo progetto, che per la parte finanziaria ed amministrativa è gestito direttamente dal Ministero degli Esteri