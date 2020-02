Coronavirus. Confermata la chiusura di nidi, attività scolastica e università per la prossima settimana

Scuole chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna scuole, nidi e università resteranno chiusi anche la prossima settimana, almeno fino all'8 marzo 2020.

"E’ in corso la videoconferenza delle Regioni con il Presidente del Consiglio. - scrive Bonaccini in un post su Facebook - Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna".

Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo aggiorneranno settimanalmente tale decisione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica.

Fermi restando i divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone, si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone.

La notizia viene data dal Presidente Bonaccini prima del termine del incontro col Governo: "Riteniamo però di dover già ora dare questa prima comunicazione per dare modo alle famiglie di potersi organizzare in vista dei prossimi giorni", ha scritto il Governatore dell'Emilia-Romagna.

Al termine dell’incontro con il Governo, sarà riunita l’Unità di crisi regionale per definire tutti gli aspetti del provvedimento del Governo e di quelli eventualmente da adottare in sede locale.