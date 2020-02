A Copparo si cercano scrutatori per il referendum del 29 marzo

Per festeggiare il positivo andamento della raccolta firme sui refendum antiprivatizzazione dell'acqua ma, soprattutto, per ribadire l'importanza di tutelare l'acqua come bene comune e privo di rilevanza economica, Andrea "Sax Machine" Poltronieri, showman ferrarese, ci mette la propria faccia e proprio impegno artistico, mercoledì 16 giugno, alle 21, presso il Chiostro di Santa Maria della Consolazione, in via Mortara, 94 a Ferrara